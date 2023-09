La Bandabardò presenta il libro

Trent’anni di storia, musica, parole, battaglie, sorrisi, sudore sotto e sopra al palco. C’è tutto questo nel libro "Se mi rilasso collasso" della Bandabardò che sarà presentato domani alle ore 19 nella Villa comunale di Bientina. L’associazione culturale La Torre22, in collaborazione con la Caroti band e con il patrocinio del Comune di Bientina, invita tutti alla Modera l’incontro Enrico Pelosini. "Non mancheranno sorprese per tutti – dice Teresa Vincenti, presidente de La Torre22 – siamo onorati ed emozionati di ospitare Finaz, Nuto e Don Bachi".