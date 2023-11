La bambina de "La notte di San Lorenzo" in piazza Mazzini. Un nuovo monumento arriva oggi nel centro storico

Stamani 10.30, in piazzetta Mazzini a San Miniato, verrà inaugurata "Cecilia", la statua realizzata dall’artista Marcello Scarselli, omaggio per i 40 anni dalla proiezione del film dei fratelli Taviani "La Notte di San Lorenzo" dei fratelli Taviani, commissionata dalla Fondazione Crsm che ha reso possibile la realizzazione del progetto. La statua riproduce la bambina attraverso i cui occhi i registi guardarono i giorno drammatici del passaggio della guerra. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco Simone Giglioli, l’assessore Loredano Arzilli, il presidente della Fondazione Crsm Giovanni Urti, i rappresentaneti del Centro Cinema Taviani e l’artista Marcello Scarselli. Dopo la cerimonia, alla presenza delle classi della scuola secondaria di primo grado del "Sacchetti" di San Miniato, verrà proiettato, in sala del consiglio, "‘44", il documentario del regista Leonardo Casalini, realizzato dal Centro Cinema Taviani.