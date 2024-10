La 56esima Festa del Vino Doc di Montescudaio

Montescudaio, 8 ottobre 2024 - L’edizione numero 56 della Festa del Vino DOC di Montescudaio va in archivio con un grande successo di pubblico: migliaia gli appassionati, i curiosi, i visitatori che hanno preso d’assalto, lo scorso fine settimana, il centro del paese, cuore pulsante della manifestazione che ogni ottobre celebra la DOC e i suoi produttori.

La folla radunatasi per la festa

Una festa che è entrata nel Dna dell’intera comunità. “Non era semplice per un'amministrazione comunale appena insediata organizzare e realizzare l'annuale festa del Vino DOC di Montescudaio, la festa che si interseca a ogni anima del paese - commenta l’amministrazione comunale - Troppo poco tempo, risorse appena sufficienti, tante difficoltà da superare per mettere insieme un evento per tutti, attrattivo e in sicurezza. Il punto di partenza è stato proprio quello: fare una festa sicura, cercando di assicurare divertimento, senza mai perdere di vista l'incolumità dei tanti visitatori. Siamo partiti dalla redazione del piano che è stato completato nei minimi dettagli. Tuttavia per la buona riuscita era necessario vigilare su tutta la manifestazione, e per questo ringraziamo la high security, che ci ha consentito di svolgere gli eventi in un clima di tranquillità nonostante il considerevole afflusso di persone che si è riversato nel paese”.

La presentazione dell'evento

“Siamo soddisfatti perché tutto è andato bene e possiamo dire che la manifestazione è stata indiscutibilmente una grande festa con il vino come attore principale, valorizzato dagli eventi e dalle attrazioni messe in campo. Perciò grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione - grazie a tutte le associazioni che hanno partecipato con entusiasmo, ai volontari della Croce Rossa e della Pubblica Assistenza. Se oggi possiamo dire con soddisfazione che la 56esima festa del vino è una festa riuscita è proprio grazie all'impegno di tutti” ha concluso l’amministrazione comunale.