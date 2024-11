Keu: tutto fermo per ricorsi al Tar. Rifiuti, telecamere

PONTEDERA

Lunga discussione sulla rimozione del Keu dal Green Park. Con una mozione, illustrata dal capogruppo Matteo Bagnoli, Fratelli d’Italia ha chiesto che "il Comune provveda a ogni atto per la rimozione del Keu e acquisisca relazioni Arpat aggiornate sull’inquinamernto del sito a tutela della salute dei cittadini". "La campagna elettorale è finita, ora il problema va affrontato – ha detto Bagnoli – In quel sito nulla è stato più fatto". A rispondere è stato il consigliere Andrea Fulceri, della lista Per Puccinelli, che ha ripercorso l’intera vicenda relativamente ai procedimenti aperti dinanzi al Tar della Toscana che, prima ha bocciato l’ordinanza del Comune (44 del 2022), poi riabilitata dal Consiglio di Stato, e reso noto che ora il Tar dovrà pronunciarsi su un altro ricorso relativo al sito di stoccaggio. "Nel maggio scorso – ha detto Fulceri – la

Asso Costruzioni, che è obbligata a trasportare il nateriale in un sito a Savona, ha chiesto alla Regione di poter stoccare il materiale a San Giuliano Terme". Al diniego della Regione la Asso Costruzioni ha fatto un altro ricorso al Tar che il 13 giugno ha accolto una nuova richiesta di sospensiva e il 20 novembre si pronuncerà. "Al momento la rimozione del Keu è impedita da un provvedimento del Tar", ha specificato Fulceri. Relativamente ad Arpat e alla salute dei cittadini il capogruppo Floiriano Della Bella ha specificato che tutto è stato fatto. Per la consigliera della Sinistra Denise Ciampi "la bonifica deve farla il Comune, anzi avrebbe dovuto farla nel 2018". Mozione Keu respinta. In consiglio, tra le altre cose, è stata approvata anche la mozione della minoranza di FdI, con alcuni emendamenti della maggioranza, sulla necessità di installare fototrappolre contro l’abbandono dei rifiuti. L’assessore Puccinelli su questo ha annunciato che sono in corso progetti con Geofor.