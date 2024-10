Juve Pontedera al "PalaZoli". Con Agliana sarà sfida avvincente

Una nuova sfida attende la BNV Juve Pontedera che sabato alle ore 18:30 al PalaZoli, affronterà la Pallacanestro Agliana nella quarta giornata del campionato di Serie C interregionale. La Juve Pontedera ha finora conquistato una sola vittoria nelle tre partite disputate, avendo ottenuto l’unico successo nella gara inaugurale contro Sancat Firenze. Da allora la squadra ha subito due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali contro i Dragons di Prato. Nonostante il risultato negativo i ragazzi pontederesi hanno dimostrato buona intensità ma un secondo quarto disastroso ha compromesso il punteggio finale. Per risollevare le sorti del campionato sarà dunque fondamentale reagire e mantenere alta la concentrazione per tutti i quaranta minuti. La sfida contro Agliana si preannuncia avvincente, considerando il buon rendimento della Juve Pontedera negli scontri passati con questa squadra. Nella scorsa stagione, infatti, si sono disputate due partite molto combattute. Per affrontare al meglio l’incontro, la squadra pontederese farà affidamento sull’esterno Regoli e sulla coppia di lunghi, Malfatti e Mancini. Ci si aspetta anche un risveglio dei fratelli Maltomini, in particolare di Giulio, che nella scorsa stagione ha dimostrato tutto il suo valore. Sul fronte opposto, Agliana potrà contare su Rossi, un pericolo costante e attualmente tra i primi cinque marcatori del campionato con 50 punti. Anche Regoli, con 45 punti si trova tra i primi dieci a testimonianza della qualità offensiva di entrambe le squadre.

Tuttavia, Agliana è nota per iniziare le partite lentamente, trovando il ritmo solo in seguito e quindi sarà cruciale per la BNV partire forte e mantenere il controllo del gioco. Durante la settimana, il coach di BNV Juve Pontedera ha preparato la squadra per tenere d’occhio il playmaker Zita, avversario che con la sua esperienza potrebbe dettare il ritmo del gioco. Di conseguenza la Juve Pontedera dovrà scendere in campo con la giusta attitudine e determinazione, cercando di esprimere un gioco prolifico in tutti e quattro i quarti per portare a casa due punti fondamentali in un campionato ancora molto equilibrato.