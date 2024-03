Juliet, racconto clownesco e comico di una tragedia

TERRICCIOLA

Andrà in scena domani alle 16.30 al teatro Di Vino a Terricciola Juliet, spettacolo per famiglie comico, ironico, clownesco e poetico del Teatro C’art ispirato al noto personaggio shakespeariano di Giulietta Capuleti. Con semplicità, in Juliet il clown scopre e rivela al pubblico la sua follia d’amore, il suo fallimento nel tentativo di raccontarlo e la sua genialità nel giocare la tragedia finale. La purezza dello sguardo del clown sulle cose e l’innocenza assoluta con la quale è capace di vivere l’amore, restituisce alla follia d’amore il suo originario valore e la possibilità di andare oltre il dramma. Lo spettacolo, finalista del Festival Inventaria - La Festa del Teatro Off 2023 di Roma, è una produzione Teatro C’art Comic Education; di e con Stefano Marzuoli, Regia André Casaca, Contributi artistici Teresa Bruno e Riccardo Puccetti. La Compagnia Teatro C’art, con la direzione artistica di André Casaca e con sede a Castelfiorentino, è stata fondata nel 2002 ed è un nucleo stabile di ricerca al quale partecipano negli anni altri artisti italiani e stranieri. Juliet fa parte della stagione Teatro In a cura di Teatro di Bo’, in convenzione con il Comune di Terricciola in occasione della Festa della Toscana 2023.