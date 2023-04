Isola ecologica mobile al via Debutta il servizio itinerante "Raggiungerà i cittadini"

POMARANCE

Il Comune di Pomarance “sguinzaglierà“ nel capoluogo e nella costellazione di frazioni l’isola ecologica mobile a partire da questa settimana. Si tratta di una nuova modalità di conferimento dei rifiuti fortemente voluta dall’amministrazione comunale e che, grazie alla collaborazione con Rea e la cooperativa Idealcoop, consentirà di smaltire più agevolmente i rifiuti destinati all’isola ecologica che si trova al Pip di Pomarance. Nei centri più piccoli, per motivi logistici, l’isola ecologica mobile vera e propria sarà sostituita da un un veicolo sul quale saranno collocati i contenitori per il conferimento. Ecco dove e quando stazionerà: a Pomarance il giovedì dalle 9 alle 12 in piazza Costituzione, a Montecerboli il primo e terzo venerdì del mese dalle 8 alle 10 in via Matteotti, con le stesse date e lo stesso orario a Larderello nel parcheggio del campo da tennis. A San Dalmazio il servizio sarà attivo il secondo e quarto venerdì del mese dalle 8 alle 9.30 nella piazza centrale del paese, idem a Montegemoli, ma dalle 10.30 alle 12, mentre a Micciano e Libbiano il primo e terzo sabato del mese, rispettivamente dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 11 alle 12 agli ingressi dei due paesi. Infine, il calendario dell’isola ecologica mobile farà tappa a Serrazzano nel parcheggio di ingresso del borgo ogni secondo e quarto sabato del mese dalle 8 alle 10 e a Lustignano ancora ogni secondo e quarto sabato del mese, dalle 10.30 alle 12 nel parcheggio del campo polivalente. Cosa potrà essere conferito? Abiti, bombolette, inerti, legno, metalli, lampadine, piccoli ingombranti, farmaci, pile, toner, plastica e piccole Raee. "E’ un servizio aggiuntivo – dice l’assessore Nicola Fabiani – per conferire rifiuti nel proprio paese senza la necessità di recarsi all’isola ecologica".

Ilenia Pistolesi