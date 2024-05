Iscrizioni agli asili nido. Ancora boom di domande

Nuovo boom di iscrizioni per gli asili nidi. Già lo scorso anno le domande per gli asili nido di Ponsacco erano aumentate del 50% attestandosi a 91 rispetto alle 58 dell’anno educativo 2022/23, quest’anno l’aumento è stato di un ulteriore 40%: infatti le nuove domande sono 128 e quelle dei residenti 80. Tutte le famiglie ponsacchine troveranno posto nel Comune e questo grazie a un’offerta completa e di alta qualità dei cinque nidi accreditati di Ponsacco.

"Senza dubbio questa altissima richiesta di servizi per la prima infanzia è la conseguenza della misura varata lo scorso anno dalla Regione Toscana – nidi gratis - che permette a tutte le famiglie con un Isee inferiore a 35.000 euro di avere l’asilo nido gratuito", spiega l’amministrazione comunale. Le famiglie hanno tempo fino al 3 giugno per confermare l’iscrizione on line, dal proprio profilo web.