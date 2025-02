Interporto fra degrado e prospettive future di crescita: "Il sindaco faccia il punto, il quadro si sta aggravando"

Interporto. A che punto siamo? "Al a momento non c’è alcuna traccia degli interventi di ricostruzione previsti", dice il Gruppo Misto con manola Guazzini ricordando che, nel 2021, fu approvata una variante urbanistica, che conteneva la demolizione, di alcuni edifici, ma al contempo la previsione di un edificio con vocazione commerciale, con esclusione della vendita di alimenti, ma con la disponibilità a dar posto al proprio interno a “negozi di vicinato”. "Gli interventi di demolizione sono stati completati da molto tempo", spiega il gruppo misto. Manca il resto: "Nel frattempo nell’area dell’Interporto sembrano aggravarsi le condizioni di degrado". Guazzini chiede anche al sindaco con unì’interpellanza: "se non si ritenga necessario utilizzare gli strumenti previsti dalle normative per obbligare la proprietà dell’Interporto a rispettare le condizioni minime di decoro urbano richieste".