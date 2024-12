Insetti nel pane: "Grave la scelta fatta dal Comune"

Dopo che si è ripetuto il ritrovamento di agenti infestanti nel filone di pane, come già accaduto l’8 novembre scorso alla mensa scolastica della scuola Giusti, il Comune, come noto, ha preso un provvedimento urgente: è stato deciso che per i prossimi giorni, da qui fino alle vacanze di Natale, alle scuole non sia fornito il pane". Su questa decisione interviene Roberto Ferraro, noto esponente della Lega: "La prima volta, un episodio, ci sta. La seconda volta dopo un mese no – scrive Ferraro in un post –. La soluzione del Comune lascia esterefatti: ai bambini non sarà dato più il pane per vari giorni. Bella soluzione. E se il Comune dopo aver sospeso la fornitura problematica, per qualche giorno decidesse di rifornire le mense scolastiche ricorrendo ad altri panifici, che abbondano a San Miniato e forniscono ottimi prodotti? Una soluzione di emergenza che andrebbe messa a carico di chi ha commesso errori". Al centro delle polemiche – come ammesso dal Comune stesso – c’è il pane proveniente dal medesimo fornitore.