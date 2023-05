Infissi Senesi premiata dal Rotary per l’arte della falegnameria

In una bellissima serata molto partecipata, il presidente del Rotary Club, Chiara Rossi, alla presenza del rappresentante del Governatoremberto Grieco, ha consegnato il Premio alla Porfessionalità a Infissi Senesi. che da oltre sessanta anni, attraverso tre generazioni familiari, esercita l’attività di Falegnameria specializzata in particolare negli Infissi e nei Serramenti, ma anche nei mobili di arredo.

Un’azienda – spiega una nota – "che è un vero orgoglio non solo del nostro territorio, ma anche della nostra bella e creativa Italia in quanto è riuscita a far sposare la tradizione del mestiere di falegname con la più grande innovazione tecnologica". Sentir parlare Franco Senesi, il fondatore della prima bottega di falegname, che sin da bambino si divertiva ad "imbullettare i pezzi di legno" per farne i suoi primi giocattoli è stato emozionante per i partecipanti alla serata. Lo stesso per la carica sempre presente di suo fratello Bruno, dei loro figli e della giovane nipote Martina che hanno ripercorso questa bellissima avventura lavorativa ed umana.

Il premio è un riconoscimento alle persone che per il loro impegno e la loro attività costituiscono un vero esempio di professionalità al servizio della società civile. Viene assegnato ogni anno ad un imprenditore, ad un artigiano, ad un commerciante, ad un professionista, ad un’artista, che si sia particolarmente distinto per la qualità della propria attività e per il rispetto dei più elevati principi etici al fine di migliorare la qualità della vita nella propria comunità.