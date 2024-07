Incrocio troppo pericoloso: "Più visibilità senza sosta. Sicurezza al primo posto"

SANTA CROCE

Due spazi di sosta in via Roma al limitare con piazza Matteotti a Santa Croce sono stati rimossi ieri mattina e al loro posto è stata disegnata una zebratura ben visibile e posizionati dissuasori per evitare la sosta in divieto che avrebbe comunque impedito la visibilità. La decisione è stata presa dalla nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Giannoni e in particolare dall’assessore ai lavori pubblici, manutenzioni e polizia municipale Enzo Oliveri.

"La situazione di pericolo per mancanza di visibilità dal lato destro per chi esce da piazza Matteotti era già stata segnalata con una interrogazione all’inizio della passata legislatura, quasi cinque anni fa, dal consigliere comunale Marco Rusconi, ma non è mai stata presa in considerazione dalla precedente amministrazione per la quale la parola sicurezza era conosciuta solo con gli slogan – le parole dell’assessore Enzo Oliveri – Da allora all’incrocio tra piazza Matteotti, via Roma e via Guidi si sono verificati diversi incidenti stradali, l’ultimo proprio due giorni fa, per fortuna sempre non gravi. Questa amministrazione mette al primo posto la sicurezza per i cittadini e, con tempi e metodi opportuni, procederà ad eliminare le situazioni di pericolo che si presentano in vari punti del territorio".

"Da oggi (ieri, Ndr), come assessore ai lavori pubblici – conclude Oliveri – ho fatto eliminare due stalli del parcheggio in via Roma in modo tale che chi esce da piazza Matteotti abbia più visibilità per immettersi in via Guidi o svoltare a sinistra. Comunque sia, va usata sempre la massima prudenza. Ringrazio il personale dell’ufficio tecnico e gli operatori del cantiere comunale che in pochi giorni hanno provveduto ad effettuare i lavori necessari. La visibilità all’uscita da piazza Matteotti era limitata a causa delle auto parcheggiato troppo a ridosso della piazza su via Roma. Togliendo due posti auto ampliamo la visuale verso destra e i veicoli provenienti da via Roma potranno essere visti con anticipo da chi è femro allo stop della piazza".