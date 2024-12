Incontro con l’artista. Domenica alle 17

Domenica alle 17, in occasione della chiusura della personale di Lori lako “È da un po’ che non sogno di volare“ al centro espositivo “Villa Pacchiani” di Santa Croce sull’Arno, l’artista e la curatrice incontrano il pubblico. La mostra fa parte del programma del Comune di Santa Croce, realizzato nell’ambito di Toscanaincontemporanea2024. La mostra personale di Lori Lako rappresenta un percorso articolato attraverso opere realizzate in occasioni diverse e include il progetto pensato appositamente per Santa Croce sull’Arno.

La mostra è visitabile fino a domenica 15 dicembre con orario: 16-19. Ingresso libero