Frontale sulla SP13 a Riparbella: i vigili del fuoco estraggono feriti dalle auto

Riparbella, 6 maggio 2025 – Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri, 5 maggio, a Riparbella. I Vigili del Fuoco di Pisa s ono intervenuti in via Strada Provinciale 13, dove due auto, per ragioni che sono attualmente in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente.

I pompieri, giunti rapidamente sul posto, hanno operato per estrarre le persone ferite dai veicoli coinvolti, affidandole successivamente alle cure del personale medico del 118 giunto in soccorso. Il personale dei Vigili del Fuoco ha eseguito la messa in sicurezza delle automobili e dell'intera area interessata dall'accaduto. Oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i Carabinieri per effettuare i rilievi tecnici necessari.