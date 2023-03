Volo di venti metri nel dirupo con il quad: ragazzo soccorso con Pegaso

Un elicottero Pegaso

Peccioli (Pisa), 20 marzo 2023 – Paura per un ventenne che è precipitato in un dirupo con il quad, il caratteristico mezzo a quattro ruote che permette di viaggiare anche su terreni accidentati o sabbiosi. Il ragazzo è rimasto ferito.

L’incidente è accaduto nella mattina di lunedì 20 marzo nella zona di Montelopio, frazione di Peccioli. Il ragazzo stava procedendo con il mezzo in una zona impervia. Non si sa cosa abbia portato il giovane a perdere il controllo del quad, fatto sta che è finito in un dirupo di venti metri insieme al mezzo.

Un volo pauroso. Sono state le altre persone che erano con lui a dare l’allarme. Sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. Non semplice raggiungere il ragazzo. Sul luogo dell’incidente è arrivato anche l’elicottero Pegaso, che ha verricellato il ferito trasportandolo all’ospedale Cisanello di Pisa. Il ragazzo ha riportato un politrauma ma è sempre rimasto vigile. Ora è ricoverato.