Drammatico incidente a Palaia: uomo grave, salva per miracolo la figlioletta

Palaia (Pisa), 5 giugno 2024 – Dramma a Palaia: in un incidente frontale un uomo è grave ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Illesa miracolosamente la figlia di un anno, che si trovava nel sedile posteriore.

Lo scontro è stato tra l’utilitaria dove viaggiavano i due e un tir. Il mezzo pesante nell’impatto ha preso completamente fuoco.

Avvolto dalle fiamme, il rogo è stato poi spento dai vigili del fuoco giunti dopo le telefonate allarmate degli altri automobilisti di passaggio.

Drammatica la scena che si è presentata ai soccorritori del 118. Per l’uomo, le cui ferite sono subito apparse gravi, è intervenuto l’elisoccorso Pegaso, con il trasporto all’ospedale Cisanello di Pisa.

Illeso l’autista del camion, che è uscito dal mezzo prima che quest’ultimo prendesse fuoco. Un’alta colonna di fumo si è levata dalla zona.