Tragedia in strada, muore a 76 anni travolto da un’auto

Pontedera (Pisa), 6 dicembre 2024 – Tragedia in strada a Pontedera, dove un uomo di 76 anni, residente in zona, è morto dopo essere stato investito da un’auto. E’ successo in tarda serata lungo via Veneto, nella zona dello stadio.

Il luogo dell'incidente (Foto Germogli/Bongianni)

Non è ancora chiara la dinamica, sulla quale sta indagando la polizia. L’uomo all’inizio era cosciente, ma quando sono arrivati i soccorsi ha perso i sensi e nonostante le lunghe e complesse manovre di rianimazione è morto sul posto.

In base ad una primissima ricostruzione, l’anziano stava attraversando la strada dal lato del Villaggio Scolastico. L’auto, che proveniva dalla rotonda sulla Toscoromagnola, lo avrebbe centrato in pieno. Il 76enne stava portando a spasso il cane quando è stato investito. Sul posto, data l’ora (erano circa le 20) sono accorse diverse persone. L’anziano, residente in zona, era molto conosciuto.

Non è escluso che il decesso possa essere avvenuto non tanto a causa dell’investimento quando di un malore che lo avrebbe colto dopo l’incidente. Anche su questo stanno indagando le forze dell’ordine.