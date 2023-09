Incidente in FiPiLi, segnalate code tra Ponsacco e l’allaccio per Pisa

Ponsacco (Pisa), 28 settembre 2023 – Ancora code e disagi per chi viaggia in direzione Pisa. Viene infatti segnalato un incidente all’altezza dell’uscita Pontedera-Ponsacco in direzione mare. Lo scontro sarebbe avvenuto tra lo svincolo e l’allaccio con la diramazione per Pisa.

Segnalate code anche in direzione Firenze per curiosi. Secondo le prime informazioni, dovrebbe trattarsi di un incidente che ha visto coinvolti un’auto e un mezzo pesante.