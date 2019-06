Pontedera, 16 giugno 2019 - Non c'è pace per gli automobilisti della FiPiLi. In queste ore si è verificato un incidente che ha creato una lunga coda che in breve tempo è arrivata a 8 chilometri. A segnalarlo è Muoversi in Toscana che tramite un tweet ha annunciato il blocco sul tratto Pontedera-Santa Croce direzione Firenze. E' uno dei tanti incidenti che costringe chi la percorre ogni giorno a file estenuanti. Inoltre sono segnalati 2 km di coda per lavori tra Montelupo e Ginestra. Tutto verso Firenze.

