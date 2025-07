Incendio sterpaglie, residenti danno l’allarme

Bientina, 24 luglio 2025 – Paura all’ora di pranzo a Bientina dove un incendio divampato attorno alle 13.30 ha bruciato dei campi lungo via Aldo Moro. Le fiamme si sono espanse in poco tempo e nonostante le famiglie si siano attivate subito per chiamare i soccorsi, il vento ha permesso al fuoco di bruciare diverse sterpaglie. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e i volontari della Racchetta per domare le fiamme ed evitare che queste arrivassero alle vicine abitazioni.