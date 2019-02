Pontedera, 4 febbraio 2019 - Quattro auto sono state completamente distrutte dalle fiamme a Pontedera. Il rogo è avvenuto in via XXI aprile. Probabilmente una vettura è andata a fuoco per un corto circuito. L'incendio dell'auto ha poi raggiunto gli altri mezzi parcheggiati lì vicino. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Cascina che sono intervenuti con tre mezzi. Presenti anche 2 pattuglie della polizia municipale.

