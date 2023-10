Incendio in un’abitazione vicino al Gpl, attimi di paura a Villa Campanile

Villa Campanile (Pisa), 30 ottobre 2023 – Incendio in un’abitazione e una famiglia costretta ad evacuare nella frazione di Villa Campanile. Due squadre dei vigili del fuoco di Pisa sono infatti intervenute in via della Pace, nel Comune di Castelfranco di Sotto, domare il rogo.

Le fiamme erano localizzate in un garage dove era presente anche una bombola di Gpl: sono state estinte dal personale dei vigili del fuoco di Castelfranco e Cascina. Durante la prima fase dell'intervento si è reso necessario evacuare una famiglia confinante a scopo precauzionale. Sul posto i carabinieri e il personale sanitario del 118.