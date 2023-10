Incatenati alla Regione: "Stop tagli all’ospedale"

Rappresentanti dell’associazione Sos, fra cui il presidente Alberto Chiodi e l’ex sindaco Marco Buselli, insieme a altre associazioni si sono nuovamente incatenati per protesta ieri a Firenze di fronte alla sede del consiglio della Regione. Il sit-in proseguirà oggi, con l’obiettivo di consegnare nelle mani dei rappresentanti regionali le oltre mille firme per il servizio pediatrico.

I manifestanti chiedono il ripristino di reperibilità e turni pomeridiani soppressi in dialisi, della subintensiva cardiologica e la presenza cardiologica h24, oltre al ripristino day service pediatrico e della reperibilità pediatrica notturna, con un posto di osservazione breve pediatrica. Si torna a chiedere l’istituzione di una sezione di ortopedia, il potenziamento degli organici ospedalieri e territoriali, "nonché della presenza di specialisti e di offerta di prestazioni per rispondere ai bisogni dei cittadini in loco ed in tempi certi".

E ancora: dare la possibilità al 118 di usufruire dei servizi garantiti con certezza nell’ospedale di Volterra, "e di far decollare con urgenza lo studio per una terapia intensiva polivalente".