"Inaugurazione Passerella Ciclopedonale a Ponticelli sul Canale Collettore: Entro Settembre"

PONTICELLI

"L’inaugurazione della passerella ciclopedonale sul canale Collettore a Ponticelli avverrà nel mese di settembre, quando saranno completati i collaudi, motivo per il quale il cantiere verrà tolto e la passerella sarà fruibile a tutta la cittadinanza". A dirlo è la sindaca di Santa Maria a Monte, Manuela Del Grande. La data ufficiale dell’inaugurazione non c’è ancora, ma dovrebbe essere resa nota a breve.

La sindaca Del Grande ripercorre le tappe che hanno portato a oggi, dopo il crollo della passerella nel frbbraio del 2021 durante i lavori di realizzazione. "La passerella ciclopedonale sul Collettore a Ponticelli è ceduta per un errore umano il 16 febbraio 2021 – scrive Del Grande – I lavori sono stati ripresi, dopo che il Tribunale ha accertato le responsabilità dell’evento, e la ditta responsabile ha rimosso il relitto crollato a proprie spese. L’amministrazione comunale ha nominato un nuovo tecnico, ed è stato necessario rivedere il progetto, in base anche ai costi vigenti rispetto al periodo precedente. L’amministrazione ha dovuto effettuare una nuova gara, secondo la normativa e la tempistica prevista dalla legge e purtroppo il periodo pandemico ha inciso negativamente sull’approvvigionamento del materiale, di difficile reperimento e sull’aumento del costo dei beni e del materiale".

"E’ bene ricordare, a chi non del settore edilizio, che a conclusione dei lavori, e ad oggi lo sono quelli che hanno riguardato la passerella, si rendono necessari tutti gli accertamenti tecnici secondo la normativa per poi giungere alla conclusione dell’opera anche secondo il punto di vista amministrativo", conclude la sindaca di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande. Nei pressi della nuova passerella, su via Vecchia di San Donarto, gli addetti del Comune hanno già provveduto ad allestire tre spazi per la sosta.