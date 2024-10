Inaugurato a Montefoscoli il secondo fontanello. Il terzo sarà nel capoluogo

È stato inaugurato il secondo fontanello di acqua ad alta qualità nel comune di Palaia. Il nuovo impianto, realizzato in via dei Fossi nella frazione di Montefoscoli, si unisce a quello già in funzione a Forcoli, consolidando così l’impegno di Acque e dell’amministrazione comunale nel promuovere un utilizzo responsabile della risorsa idrica e la riduzione della plastica monouso. Come tutti i fontanelli progettati e realizzati dal gestore idrico del Basso Valdarno, anche quello di Montefoscoli eroga gratuitamente l’acqua proviene dall’acquedotto pubblico, resa “immediatamente gradevole” al gusto grazie a un trattamento che elimina il cloro (sostanza presente nell’acqua della rete per renderla sicura lungo tutto il percorso, dalle centrali sino a casa) senza però intaccare la sicurezza e la qualità della risorsa. Alla “prima” dell’impianto di via dei Fossi erano presenti, tra gli altri, la sindaca Marica Guerrini e il presidente di Acque, Simone Millozzi. L’inaugurazione è stata una occasione di

festa anche grazie alla presenza dei bambini della scuola dell’infanzia locale. La sindaca Guerrini nell’occasione ha ricordato che è già in programma l’attivazione di un ulteriore impianto, a Palaia-capoluogo, prevista entro il mese di novembre.