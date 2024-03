"Inaugurata la nuova ciclopista dell'Arno: da Cascina a Pontedera oltre sei chilometri di mobilità dolce"

E’ stata inaugurata nei giorni scorsi la pista ciclopendonale che da Calcinaia conduce a Pontedera, ma a Fornacette è in fase di realizzazione anche una nuova ciclopista già finanziata, vale a dire quella dell’Arno che collegherà le stazioni di Cascina e Pontedera e permetterà al territorio di avere un percorso di mobilità dolce di oltre sei chilometri. Alla fine dei lavori – si legge in una nota – sarà sempre più facile e bello inforcare la bici e fare un giro tra il verde che ci circonda". Sarà possibile andare da Cascina a Pontedera passando dalla zona dietro la Pam e proseguendo sul tratto di pista che verrà in via Circonvallazione e che si ricongiungerà con quella già presente in via della Lucchesina; pedalando verso la Scuola Primaria di Fornacette e attraversando in sicurezza la Toscoromagnola si arriverà infine a percorrere la pista ciclopedonale presente sul territorio di Pontedera.