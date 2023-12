Inagibile la scuola di Capanne: "Ma il sindaco non lo dice". Duro attacco della minoranza

MONTOPOLI

"La scuola Primaria di Capanne, chiusa a settembre, è risultata inagibile. Ma il sindaco e la giunta si guardano bene da farlo sapere ai cittadini, mentre la prossima candidata sindaca Linda Vanni, attuale vicesindaca, si dimena a farsi la campagna elettorale andando ad ascoltare i cittadini per scrivere ’il futuro di Montopoli’". Ancora le scuole per un altro attacco alla maggioranza, questa volta da parte della minoranza Montopoli del Cambiamento con la capogruppo Silvia Squarcini e i consiglieri Lara Reali e Cristiano Bertagni.

"Alla riunione di luglio della consulta, l’amministrazione dichiarava che sulla scuola di Capanne c’erano delle criticità, ma che l’edificio non era inagibile – ancora Squarcini, Reali e Bertagni – Dopodiché i bambini vengono trasferiti all’Angelica con la scusa del calo demografico e la difficoltà nella gestione del personale Ata. A settembre la scuola rimane chiusa. Il 23 ottobre, con protocollo 17809, arriva la relazione definitiva dove si legge chiaramente l’esito: ’ tale condizioni non consentono di esprimere un giudizio positivo in merito all’idoneità statica del fabbricato’. Ad oggi non c’è nessuna dichiarazione ufficiale sullo stato dell’edificio e non è stato emesso nessun atto amministrativo in cui si dichiara la chiusura del plesso e la motivazione".

"Nel frattempo è stata chiusa la materna del capoluogo con trasferimento dei bambini a Casteldelbosco – concludono Squarcini, Reali e Bertagni – Sembra di giocare al gioco delle tre carte! Sposta di qui, sposta di là e tutto a discapito dei cittadini. Ci dispiace aver avuto ragione a marzo. Il silenzio del sindaco sull’esito delle indagini dimostra solo la loro totale incapacità. Sono capaci solo di vane promesse elettorali".

g.n.