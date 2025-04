In manette la coppia che spacciava cocaina

PONTEDERALa coppia della cocaina. E’ stata intercettata, controllata e arrestata dai carabinieri della stazione di Pontedera nella notte tra domenica e ieri. Si tratta di due cittadini extracomunitari – 46 anni l’uomo e 44 la donna – conviventi in un’abitazione cittadina. Sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è scaturito da un servizio perlustrativo durante il quale i militari dell’Arma hanno sottoposto a controllo i due conviventi. A seguito di perquisizione personale e domiciliare, la coppia è stata trovata in possesso di 48 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 28,61 grammi e 730 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno inoltre rinvenuto materiale da taglio e confezionamento della droga e un bilancino di precisione.

Tutti elementi che provano, in maniera inconfutabile, l’attività di spaccio che l’uomo e la donna gestivano nella loro abitazione, ma anche all’esterno. La casa, comunque, è stata quasi certamente l’epicentro della compravendita della droga da parte di molti assuntori pontederesi e della Valdera. Tanto che, nel corso dei controlli in casa, i carabinieri hanno sorpreso e identificato un acquirente – un 46enne, anch’egli cittadino straniero – che aveva appena comprato una dose di cocaina. L’uomo è stato segnalato alla prefettura.

La droga, il denaro e il materiale per il confezionamento sono stati sequestrati e ora sono in custodia nella caserma dei carabinieri in attesa del deposito all’ufficio corpi di reato. I due arrestati, su disposizione del sostituto procuratore della repubblica di Pisa che coordina le indagini, sono stati posti agli arresti domiciliari. Ieri mattina c’è stata l’udienza per direttissima in tribunale. Il giudice ha convalidato gli arresti e disposto i domiciliari per l’uomo e l’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria in una caserma dell’Arma per la donna.

