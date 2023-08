In corso i lavori per consolidare l’argine dell’Arno "Una difesa solida contro le minacce idrogeologiche"

A San Donato, sulla riva sinistra dell’Arno, nel tratto di San Miniato, da un mese sono iniziati i lavori di consolidamento dell’argine del nostro fiume. Lo annuncia il sindaco Simone Giglioli che spiega com questo sia "un progetto atteso da tempo e sollecitato da molti". "I lavori sono stati appaltati e diretti dal Genio Civile di Pisa – specifica il primo cittadino – iniziando dalla pulitura degli argini e successivamente all’installazione dei micro pali e della scogliera, garantiremo una difesa solida e duratura al nostro territorio dalle minacce idrogeologiche". Un lavoro di fondamentale importanza e per la sicurezza dell’intera comunità". Il mese di settembre – stando al crono programma in mano all’amministrazione comunale – sarà testimone della conclusione di questo progetto.