Impianti sportivi, il piano: "Nuovi spazi alla pesistica"

Impianti sportivi, il Comune di Pomarance al lavoro per risolvere alcune criticità. "Particolare attenzione è poi riservata alle scuole – scrive l’amministrazione comunale – la riconsegna dell’uso della palestra Michelucci di Larderello alle scuole, che ne detengono piena titolarità, agisce nell’ottica di rendere pienamente e comodamente fruibili gli spazi per gli alunni di Larderello fin dall’inizio dell’anno scolastico, evitandone lo spostamento verso Castelnuovo, come fatto fino ad ora".

Ma c’è un problema, manca uno spazio dove poter praticare l’attività di pesisitica e il Comune sta correndo ai ripari: "Fin dal nostro insediamento, ci siamo adoperati al fine di trovare possibili soluzioni attraverso il costante ed impegnativo coordinamento dell’assessore allo sport Gucci, coinvolgendo altresì fruitori, cittadini, nonché gli ultimi gestori della struttura".

La soluzione finora risultata più idonea ha individuato gli spazi adiacenti alla vasca della piscina di Larderello per lo svolgimento delle attività. Intanto tutti i macchinari sono stati spostati nei locali dell’associazione Acli di Montecerboli, "con la quale sono in corso valutazioni per attuare e ringraziamo della disponibilità e collaborazione manifestate", specifica l’amministrazione comunale.

"Per la riapertura ufficiale dell’attività di pesistica, un’ipotesi concreta che proponiamo all’attenzione dei cittadini e dei numerosi fruitori in particolare, è quella di costituire apposita associazione o società sportiva dilettantistica, con regolare statuto, consiglio, bilancio, registro soci e attività sportiva organizzata in forma sociale con regolare incarico per l’attività di istruttore come previsto dalla normativa", aggiunge il Comune.

Per quanto riguarda la piscina geotermica, l’amministrazione comunale auspica una riapertura ad inizio dell’anno scolastico 2025/2026 in abbinamento con idonei locali di fitness e gestione congiunta delle due attività.