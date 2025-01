Il terzo bando anti spopolamento. Soldi a chi apre nuove attività o sceglie di abitare a Pomarance

POMARANCEIl Comune di Pomarance dà l’avvio al terzo bando per attrarre nuovi residenti e per l’insediamento di nuove attività produttive. a concessione di contributi a fondo perduto strutturato su due distinte misure: una finalizzata ad incentivare le famiglie a stabilirsi sul territorio, porre un freno al flusso emigratorio e contrastare così la costante diminuzione della popolazione. La misura è destinata a coloro che trasferiranno la propria residenza nel Comune mantenendola per un periodo minimo di 5 anni. Una seconda misura finalizzata ad incentivare l’insediamento di attività commerciali/artigianali nei centri abitati del Comune che ne sono sprovvisti. Condizione necessaria per ottenere il beneficio della seconda misura è che nel centro abitato individuato per l’apertura dell’attività (sono esclusi insediamenti produttivi al di fuori dei centri abitati come definiti dal codice della strada) non sia già presente la stessa tipologia commerciale/artigianale.

La disponibilità finanziaria: il Comune mette sul piatto un importo complessivo di 30.625 euro, che arriva dalle risorse del fondo geotermico 2022. Per il pacchetto nuovi residenti, possono presentare domanda di contributo i nuclei familiari con reddito annuo lordo da lavoro a tempo indeterminato, da attività professionale o da pensione del nucleo familiare, non inferiore a euro 18 mila euro incrementato del 15% per ogni ulteriore componente non percettore di reddito di età superiore ad anni 18, e del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare non percettore di reddito di età compresa fra gli 0 e i 18. In caso di assunzione da meno di un anno rispetto alla data di pubblicazione del presente avviso, il reddito annuo sarà verificato e determinato mediante la presentazione delle due ultime buste paga. Il beneficio può essere concesso solo per nuovi nuclei familiari. La residenza acquisita nel Comune di Pomarance deve essere mantenuta da tutti i membri del nuovo nucleo familiare per un periodo minimo di cinque anni dall’ottenimento della stessa. Per la seconda linea di finanziamento, le attività destinatarie di benefici che possono essere avviate (in quanto non già presenti nei centri urbani) sono: esercizi di vicinato alimentare e non alimentare e empori polifunzionali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande attività artigianali, attività di albergo diffuso, palestre, spazi gioco e centri per bambini e famiglie. Le domande di contributo dovranno pervenire entro il 31 gennaio e inoltrate preferibilmente tramite pec a [email protected] o spedite con raccomandata a/r o consegnate a mano all’ufficio protocollo del Comune di Pomarance.