Il territorio comunale in dodici mesi

In questi giorni è in corso la distribuzione del calendario 2025 a tutte le famiglie ed a tutte le attività artigianali, commerciali e di servizi del Comune di Capannoli. Accanto al calendario della raccolta porta a porta dei rifiuti, fanno mostra di sé nuovi e rinnovati spazi pubblici a disposizione della cittadinanza con numerose foto del territorio: dalle scuole appena rinnovate, alla nuova pista cilabile, all’intervento di riqualificazione in corso a Villa Baciocchi. "Come da tradizione, la consegna del calendario della raccolta dei rifiuti porta a porta diventa per il Comune un’occasione per ammirare il territorio, che cambia e diventa sempre più accogliente", commenta la sindaca Arianna Cecchini.