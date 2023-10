Il Teatro del Cielo e l’archivio. Attualità e ruolo del Dramma

Ripartendo dal riordino delle fonti e dalle memorie dell’epoca, si può riscoprire l’esigenza e l’importanza di “fare teatro” nei luoghi “del popolo”, oppure questi documenti restano soltanto materia per gli studiosi? In che modo certi spettacoli memorabili fanno scuola oggi nei centri teatrali? E’ partendo da domande come questa che la Fondazione Idp – guidata da Marzio Gabbanini – propone un importante convegno che si terrà il 27 ottobre dalle 15 alle 19 nella biblioteca antica del Seminario. Una riflessione che prende spunto dalle origini e dal primo trionfo. A settantacinque anni da "Assassinio nella cattedrale". il Dramma vuole

ricordare la messinscena e rintracciare tra le memorie conservate nelle carte d’archivio i suoi primi anni di vita; le relazioni tra i fondatori dell’Istituto con il Piccolo Teatro di Milano nella persona di Paolo Grassi, figura fondamentale per il teatro samminiatese anche successivamente alla realizzazione dello spettacolo del 1948.

Nel 2021, con il riconoscimento ad "archivio di interesse storico", si sono create occasioni di scambi e riflessioni per riportare alla luce documenti narranti la storia e i protagonisti di uno dei più antichi festival di produzione teatrale italiani. Di primo piano i relatori: Alexander Di Bartolo,Giuseppe Amato, Lindita Adalberti,Carlo Titomanlio, Anna Piletti.