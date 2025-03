Il successo dell’Ulisse di Dante raccontato da Cardini

Un successo l’incontro che si è tenuto in occasione del Dantedì2025 a Palazzo Grifoni – sede dellla Fondazione Crsm – con il professor Franco Cardini sul tema "L’Ulisse di Dante. L’essenza dell’uomo contro la cieca bestialità" organizzato in collaborazione alla Fondazione Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medio Evo. Durante l’incontro, preceduto dai saluti istituzionali, il professore è intervenuto aprendo una discussione riguardo al 26esimo canto dell’Inferno di Dante e del viaggio di Ulisse offrendo spunti e riflessioni anche sul nostro presente. Ulisse è il personaggio leggendario che parla della sua Itaca, dell’amore per Penelope, per il suo vecchio padre e per il figlio Telemaco. Ma soprattutto racconta del desiderio di ripartire dalla sua terra natale per affrontare il mare e tentare nuove esperienze in territori mai attraversati. Tema nelle corde del Dramma Popolare che dal 1947, con il linguaggio del teatro, propone operte per scuotere le coscienze e chiamare l’uomo a riflettere sul sapere, la verità, il coraggio. La serata è stata introdotta dal presidente della Fondazione Idp Gabbanini. Mentre le conclusioni sono state della professoressa Laura Baldini, presidente della Fondazione Centro Tardo Medio Evo.