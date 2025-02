Il successo del volume sui 400 anni della Diocesi

Un successo di pubblico e di storia nell’auditorium del Seminario vescovile dove si è svolta la presentazione del Supplemento al Bollettino numero 90 dell’Academia degli Euteleti di San Miniato dal titolo "La Diocesi e la Comunità di San Miniato. Quattrocento anni di storia". "Questo volume che l’Accademia ha voluto dedicare al quarto centenario della Diocesi di San Miniato – ha scritto il vescovo Paccosi – mi sembra costituisca per la nostra Chiesa e per la nostra società civile un contributo fondamentale. Ritengo che non si potrà, da ora in poi, prescindere da una sua lettura attenta, se si vuol comprendere non solo come e perché quattrocento anni fa il Papa Gregorio XV eresse la Diocesi di San Miniato, ma anche come nel tempo essa si è sviluppata come comunità diocesana, ricca di caratteristiche proprie e originali".

"L’appuntamento con i 400 anni di vita della Diocesi di San Miniato – ha scritto il presidente della Fondazione Crsm Giovanni Urti – ha offerto l’occasione per ripercorrere il cammino compiuto dalla Chiesa di San Miniato dalle nascita fino ad oggi. Questa pubblicazione, coniuga la valenza storica, legata alle vicende ed ai personaggi che portarono alla nascita della nostra Diocesi".