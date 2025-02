E’ ancora duello politico sul caso del dirigente che ha dato le dimiossioni dopo tre mesi dal suo arrivo. E’ Forza Italia ad attaccare la giunta Giglioli. "Le dimissioni del dirigente dei servizi tecnici del Comune di San Miniato non fanno altro che confermare quanto avevamo già portato a conoscenza della cittadinanza: il settore urbanistica è allo sbando da anni e la sensazione è che di questi problemi nessuno si sia mai voluto occupare. Il dirigente si è dimesso semplicemente perché aveva sottoscritto con l’amministrazione un accordo che prevedeva di avere a disposizione personale qualificato e mezzi per svolgere al meglio la sua funzione: poi si è trovato di fronte ad un dietro-front dell’assessore all’urbanistica". "Atteggiamento, questo, che è alla base del continuo turnover del personale tecnico e che ha portato a scelte scellerate – l’affondo – come quella di aggiudicare la digitalizzazione dell’archivio ad un operatore fuori regione che, ad oggi, è totalmente inadempiente nell’erogazione del servizio assunto. Di questa situazione non più sostenibile chiediamo conto al sindaco dal quale ci aspettiamo risposte puntuali e meno evasive del solito".