Il saluto all’estate: 6 serate per leggere insieme all’aperto

PONTEDERA

Sei appuntamenti tutti dedicati alla lettura per salutare l’estate passando le ultime serate all’aria aperta. Arriva ‘Dialoghi di fine estate’, un cartellone che il Comune di Pontedera con la Fondazione Pontedera per la Cultura, il Palp e la biblioteca comunale ha organizzato insieme alle librerie pontederesi. "Questa esperienza che proponiamo – dice l’assessore alla cultura, Francesco Mori – vede nuovamente la condivisione di un percorso tra il Comune, le librerie, la fondazione e la biblioteca. Un percorso che ci possa portare a Ponte di Parole, l’evento letterario attualmente in allestimento". Si parte sabato 21 alle ore 21 a villa Crastan con la Libreria Roma Ubik che presenta ‘Liberata’ di Domenico Dara.

Secondo appuntamento domenica 22 alle ore 18 sempre a villa Crastan con la libreria e casa editrice Segui le tue parole che presenta ‘Ritorno alla vita. Viaggio attorno alla schizofrenia’ di Massimialino Barioglio. Il terzo appuntamento a villa Crastan è martedì 24 settembre alle ore 21 con la libreria Carrara che presenta ‘La neve in fondo al mare’ di Matteo Bussola, un volume sulla fragilità adolescenziale. Si prosegue venerdì 27 alle ore 19 con la libreria Equilibri che presenta ‘E ti chiameranno strega’ di Katia Tenti, un testo che ripercorre i processi per stregoneria che nel ‘500 ha portato all’uccisione di molte donne. Sabato 28 il quinto appuntamento alle ore 18 a villa Crastan con Tagete Edizioni che presenta ‘Como il Dodo’, la prima fatica letteraria di Adriana Fantozzi. "Racconta la storia della sua famiglia, di com’è arrivata a Pontedera. Una storia tra romanzo e ricerca" così Michele Quirici in occasione della conferenza stampa di presentazione del cartellone. A chiudere, domenica 29 alle ore 18 al Bistrot Vivo! ci saranno Edoardo Orlandi ed Eugenio Nocciolini che presentano ‘Nessuno: Voci nella storia del Mostro di Firenze’.

l.b.