Il Rotone al debutto per accendere il paese

CASCIANA TERME

É nato Il Rotone. La prima associazione creata dai rioni di Casciana Terme, in particolare il rione della Gorina, simboleggiato dal colore verde e dalla ruota del mulino che girava e lavorava nei pressi della gora, un bacino all’interno del ruscello Cardana, alimentato dall’acqua reflua delle Terme. Le finalità del Rotone sono in estrema sintesi quelle di promozione e di valorizzazione del territorio comunale. "Il lavoro dell’associazione – ha spiegato la presidente Ilaria Marconi – sarà rivolto principalmente allo svolgimento per il rione Gorina delle manifestazioni legate alla Festa dei Rioni che si celebra il 3 maggio in occasione della festa del patrono della Santa Croce. Il nostro intento – ha aggiunto Marconi – è organizzare una serie di altre iniziative, culturali, sportive, ricreative ed enogastronomiche, con la speranza che possano queste diventare un volano di crescita e di valorizzazione del territorio". Alla direzione dell’associazione c’è un consiglio direttivo formato all’insegna della giovane età con prevalenza al femminile: accanto alla presidente Ilaria Marconi, la vicepresidente Costanza Salto, la segretaria Marta Vannozzi e il cassiere Jacopo Chiti. A metà aprile l’associazione si presenterà ai concittadini.

Giuseppe Pino