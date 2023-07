Il Rotary Club del Cuoio ha un nuovo presidente, Claudio Bartali

Nei giorni scorsi si è svolta nella sede del Rotary Club di Santa Croce Montopoli Comprensorio del Cuoio la tradizionale cerimonia di passaggio del martelletto nel corso della quale Claudio Bartali, succedendo al Giorgio Bosco, ha assunto la presidenza del sodalizio per il prossimo anno rotariano. L’evento (nella foto i tanti presenti) è stato vissuto con grande partecipazione dai soci del club e da molti loro ospiti.

Il presidente uscente, dopo i ringraziamenti di rito, ha tracciato il bilancio del suo mandato ricordando le molte iniziative portate a termine nel rispetto dello spirito rotariano ed evidenziando, tra le tante, quella intitolata "Se stasera siamo qui" organizzata al Teatro Verdi di Santa Croce: un sold out per l’occasione, dove l’esibizione della Rotary’s Band del Club ha garantito un ottimo incasso per il finanziamento di borse di studio da offrire a studenti della scuola primaria della zona finalizzate allo svolgimento di attività sportive.