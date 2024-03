Il ritorno dei sapori da tutta Europa. Street food in piazza Garibaldi

Torna il mercatino europeo di Confesercenti a Pontedera, stavolta ad inizio primavera e nella nuova sede di piazza Garibaldi (più conosciuta come piazza dei pini). Nel weekend da giovedì 21 marzo a domenica 24 marzo la piazza sarà chiusa al traffico per ospitare i banchetti dello street food. "L’evento – spiegano gli organizzatori di Anva Confesercenti – nasce per far rivivere i colori, i suoni, i profumi di un mercato ricco di prodotti tipici del territorio ed enogastronomia. Presenti più di 50 stand europei ed internazionali. Spazio anche allo street food di qualità, con cucine on the road. Si potranno gustare le prelibatezze italiane, europee e del mondo. Il tutto accompagnato dalle migliori birre artigianali". Tradizionalmente il mercatino europeo veniva organizzato a settembre sul piazzone, poi con la pandemia venne spostato in piazza Garibaldi e qui ha trovato nuova sede anche negli anni a seguire a cui adesso si aggiunge questo nuovo appuntamento primaverile.