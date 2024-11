Il ricordo della strage di Nassiriya

Martedì prossimo, alle 10 del mattino ci sarà la deposizione della corona al monumento in piazza Caduti di Nassiriya a San Miniato Basso, alla presenza delle autorità civili e militari. Una crimonia , quella del Comune di San Miniato, per ricordare l’attentato del 12 novembre 2003 nel quale persero la vita 28 uomini: 12 carabinieri, cinque soldati dell’esercito e due civili italiani, nove civili iracheni e rimasero feriti una ventina di italiani, tra militari e civili. Gli attentati di Nassiriya furono alcuni attacchi avvenuti dal 2003 al 2006 durante la guerra in Iraq nella città di Nāṣiriya contro le forze armate italiane partecipanti alla missione militare denominata "Operazione Antica Babilonia", il più grave dei quali fu, appunto la strage del 12 novembre. La missione terminò il primo dicembre 2006. La cittadinanza è invitata a partecipare.