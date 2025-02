"Il rapporto costi benefici è del tutto sproporzionato"

"Un progetto incompleto nella ponderazione di tutte le alternative in campo e insostenibile a causa di un forte disequilibrio tra costi e benefici". Paolo Vallini, capogruppo di Forza Italia, "boccia" i propositi della giunta Giglioli per il futuro del Cencione: "A nostro avviso prevede costi eccessivi per un numero limitato di posti auto e non considera tutte le possibili alternative, tra cui quella già prevista nel vigente strumento urbanistico". "Abbiamo richiesto una valutazione approfondita del progetto in commissione consiliare “ambiente e territorio”, per coinvolgere tutti gli attori interessati e trovare una soluzione condivisa – spiega Vallini in una nota –. Riteniamo che li progetto attuale sia insostenibile e non risponda alle reali esigenze della città". Critiche, ma anche proposte. "Proponiamo una soluzione più razionale ed economica, che tenga conto anche delle esigenze dei residenti oltre alla tutela del paesaggio e dell’ambiente, dove ricordo necessiterà sempre li parere della Soprintendenza – aggiunge Vallini –. Quanto al versante di frana sotto corso Garibaldi riterremmo più opportuno consolidarlo con interventi di ingegneria naturalistica come già fatto per la parte sotto i giardini Bucalossi, invece che con il cemento dell’ampliamento del parcheggio. Il peso renderebbe ancora più critica l’attuale situazione comportando ulteriori e costosi interventi".