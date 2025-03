Il "Quaranthana" per i più piccini

Mercoledì 18 marzo alle 10 al Quaranthana Teatro di San Miniato, ecco lo spettacolo per bambini "Un viaggio in ombra per esseri umani e giocattoli", tratto dall’opera di Gianni Rodari, con la drammaturgia e regia a cura di Cecilia Bartoli. Un’avventura notturna magica e appassionante, che vede l’umano e l’inanimato confrontarsi a tal punto da rendere sfumato il confine che li separa e che, anche per questo, viene resa in scena attraverso l’interazione di attori, sagome colorate e ombre. Lo spettacolo è una produzione Teatrino dei Fondi e si rivolge a un pubblico di bambini dai 6 ai 10 anni. Prezzo intero del biglietto, 4 euro.