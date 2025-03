Il primo consiglio comunale giovani. Elena neo sindaca

Giovani e con tanta voglia di impegnarsi nella vita della comunità. Si è tenuto nei giorni scorsi l’insediamento del consiglio comunale Giovani di Volterra, alla presenza della consigliera Anna Gazzarri, del sindaco Giacomo Santi e del presidente del consiglio Lorenzo Lazzerini. L’evento ha avuto inizio con una presentazione ufficiale e i saluti istituzionali, "sottolineando l’importanza di questo nuovo organismo per la comunità".

A seguire, si sono svolte le votazioni per l’elezione delle cariche principali del consiglio comunale Giovani. Con votazione unanime, Elena Carai è stata eletta sindaca del consiglio, affiancata dalla vice sindaca Mariagiulia Bassini e dalla segretaria Olivia Corsoni. Si tratta di una serata significativa per la comunità volterrana, poiché per la prima volta il Comune di Volterra si dota di questo importante organismo di partecipazione giovanile. Il consiglio comunale giovani rappresenta un’opportunità concreta per i giovani cittadini di essere protagonisti della vita amministrativa e di contribuire attivamente allo sviluppo e alla crescita della città, portando nuove idee e prospettive.

L’amministrazione comunale esprime "grande soddisfazione per l’iniziativa, auspicando che questo nuovo strumento possa diventare un punto di riferimento per il confronto, il dialogo e la partecipazione attiva della comunità giovanile locale".