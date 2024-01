Il presepe vivente "Corteo con 100 figuranti"

BIENTINA

L’intera comunità della parrocchia di Santa Colomba ha collaborato in modo straordinario per la realizzazione del presepe vivente "interattivo" che si terrà domani, domenica 7 gennaio, alle 16.30. L’evento – organizzato con il patrocinio del Comune di Bientina e Terre di Presepi e che in passato ha già avuto grande successo – è giunto alla sua terza edizione. Un centinaio di figuranti sfileranno in corteo dall’incrocio di via Valdinievole sud con via dello Zarellone fino alla chiesa parrocchiale. Alle 17 è previsto l’arrivo alla chiesa l’inizio della rappresentazione con antichi mestieri e animali. Qui si troverà la porta della città di Betlemme dell’anno 0 e il decreto di Cesare Augusto imporrà il censimento prima dell’ingresso.

All’interno un luogo tutto da scoprire e rivivere con gli antichi mestieri, gli animali, e molto altro. I visitatori potranno anche interagire e partecipare alla vita della città in attesa dell’arrivo di Giuseppe e Maria, previsto per le 18, e la nascita di Gesù Bambino. Infine, intorno alle ore 19, è prevista l’adorazione dei tre re Magi con una sorpresa finale per i più piccoli.

L’ingresso è gratuito e un servizio navetta garantirà il trasporto tra il parcheggio posto nel luogo dove ha inizio il corteo e il luogo dell’evento. Una rappresentazione di grande valore, che saprà sorprendere grandi e piccini.

Luca Bongianni