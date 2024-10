Il premio Ultima frontiera, ecco i tre finalisti

Tre nomi importanti della letteratura e del giornalismo nazionali, sono i finalisti del premio Ultima Frontiera – Città di Volterra 2024. Parliamo di Agnese Pini con Un autunno d’agosto (Chiarelettere), Dario Ferrari con La ricreazione è finita (Sellerio) e Tiziano Scarpa con La verità e la biro (Einaudi). Come ogni edizione i tre finalisti parteciperanno in compresenza all’incontro con la Società dei lettori, di cui fanno parte i soci del premio. L’incontro si terrà sabato 5 ottobre, alle 18, nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo dei Priori.

In questo incontro i lettori avranno modo di parlare con i tre finalisti, in modo da farsi un’idea più ampia dei tre libri in concorso. Successivamente sarà scelto il vincitore in una assemblea chiusa della Società dei lettori e la cerimonia di premiazione si svolgerà a Volterra sabato 7 dicembre, quando al vincitore verrà consegnato l’assegno di mille euro e una scultura degli artigiani alabastrai. Durante la premiazione sarà attribuito anche il premio Ombre della memoria (dedicato a un intellettuale che quest’anno sarà attribuito alla memoria del filosofo Remo Bodei. Il premio Ultima Frontiera è dedicato a Carlo Cassola, ed è un premio biennale. Nel corso della sua lunga storia ha premiato alcuni tra i più importanti scrittori italiani, tra cui, Mario Baudino, Francesca Duranti, Umberto Piersanti, Pino Corrias, Alba Donati.

La giuria del premio è composta dal presidente Athos Bigongiali (scrittore) e da Alessandro Agostinelli (scrittore, poeta e giornalista), Arnaldo Bruni (italianista), Lorenzo Greco (italianista) Daniele Luti (italianista), Roberto Veracini (poeta e scrittore). Il premio ha il patrocinio e il sostegno del Comune e della Fondazione Crv. Dario Ferrari ha esordito nella narrativa con La quarta versione di Giuda (2020). Agnese Pini, giornalista, da agosto 2019 è direttrice de La Nazione, prima donna ad aver ricoperto questo ruolo in oltre 160 anni di storia del quotidiano. Da luglio 2022 ha assunto anche la direzione de il Resto del Carlino, Il Giorno e Quotidiano Nazionale. Tiziano Scarpa ha ricevuto il premio Strega 2009 e il premio SuperMondello 2009.

Ilenia Pistolesi