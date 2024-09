Il Piazzone è granata. Apre il point office: "Un passo importante per avvicinare la città"

Un evento storico per il calcio granata. Questo rappresenta l’inaugurazione, avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, sul Piazzone, del point office del Pontedera, il primo nella vita ultra centennale del club. Una manifestazione realizzata, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, grazie all’associazione no profit Pontedera cuore granata, fondata da Luca Signorini, che ne è presidente, Chiara Bonini e Pietro Cavina. "Questo point – ha detto Signorini davanti a tante persone che ieri nel tardo pomeriggio sono arriva sul piazzone per prendere parte all’evento – rappresenta un passo importante per cercare di riavvicinare tifosi e non al calcio cittadino e allo stadio". E l’evento sembra esserci già riuscito vista la partecipazione numerosa di tifosi, tra i quali anche l’ex presidente Luciano Barachini.

Per il comune era presente l’assessore allo sport Mattia Belli, che ha ribadito "l’importanza di iniziative come questa che il comune vede positivamente e che fanno solo bene al calcio pontederese". Per la squadra granata, oltre alle massime cariche dirigenziali, quali il presidente Simone Millozzi e il socio di maggioranza relativa Rossano Signorini, c’erano il direttore sportivo Zocchi, l’allenatore Agostini e i giocatori Vivoli, Cerretti, Gagliardi e Pretato.

A presentare l’inaugurazione, conclusa con tanto di taglio del nastro tricolore, Maurizio Bolognesi, storico direttore di Radio Bruno. Merita ricordare che il point office sarà aperto da mercoledì a venerdì dalle 17 alle 20, il sabato e la domenica con orario 9-12 e 16-20. Infine, sempre in tema di colore granata, gli ultras della gradinata nord Diego Savelli invitano tutti i tifosi pontederesi a partecipare alla seconda edizione del memorial Diego Savelli (torneo di calcio a 5) che si svolge presso l’impianto Oltrera questa sera alle 18, con finalissima alle 21.