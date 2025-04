Il Pd rilancia la sfida con una nuova segretaria: "Dialogo sul territorio e spinta all’opposizione"

Dopo aver perso le elezioni dello scorso maggio, nelle quali il Partito Democratico si presentava a fianco del Partito Socialista e Sinistra Italiana, l’Unione Comunale Dem Lari riparte con un nuovo segretario e un nuovo gruppo dirigente. Sono 14 i nuovi membri della segreteria che dirigeranno il partito locale insieme al segretario, Emanuele Baroni, 41 anni di Casciana Terme, consulente assicurativo, alla sua prima esperienza politica.

"Ci aspettano delle grandi battaglie in questi anni – afferma Baroni – sia a livello locale, dove monitoreremo l’attività dell’amministrazione sostenendo il lavoro dell’opposizione, sia a livello nazionale, tra le prime quella sul Referendum del prossimo giugno. Per farlo ho unito un gruppo di donne e uomini molti dei quali alla loro prima esperienza politica, provenienti dalle varie frazioni del Comune". Fra i membri della segreteria, oltre ai due consiglieri comunali in carica, Michele Marinari e Erika Panicucci, sono stati nominati Amanda Sammuri, Matteo Marconi, Samuele Agostini, Costanzo Bacci, Giovanni Baldini, Greta Ciardelli, Alessandro Vuodo, Mauro Ceccotti, Davide Beccani, Carlo Profeti, Simona Cestari e Giancarlo Lancioli.

Le prime iniziative pubbliche riguarderanno la nuova legge sul fine vita approvata dalla Regione Toscana e i quesiti del Referendum su lavoro e cittadinanza del prossimo 8 e 9 giugno. A livello locale c’è poi l’organizzazione della consueta Festa dell’Unità che si terrà in estate.