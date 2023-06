Il Parco dei salici in festa Spazio alle tante associazioni Dallo sport alla tutela dell’ambiente

Ci saranno una ventina di associazioni di Pontedera, attive nel campo del rispetto e tutela dell’ambiente e dello sport, domani pomeriggio al Parco dei Salici per la festa Ambientiamoci di inizio estate. Dalle 15.30 il via alla festa con stand, gonfiabili, giochi, laboratori e attività per bambini, ragazzi e adulti di tutti i tipi. Ci sarà Plastic Free che alle 15.30 porterà bambini e adulti sul battello per sensibilizzare i presenti al tema della natura e poi con lo stand nel parco. Ci sarà il Cai che dalle 17 guiderà i presenti in una passeggiata lungo Arno ed Era fino allo Scolmatore che sarà visitabile grazie al Genio civile. Ci sarà Legambiente con il suo stand informativo e un tour per il parco per conoscere da vicino flora e fauna. Ci sarà il Centro Cinofilo della Bellaria per dare consigli educativi a chi convive con un cane. E poi tante associazioni sportive che faranno divertire i ragazzi per avvicinarli al proprio sport. Dalla Futsal Pontedera all’Ambra Cavallini, dalla Juve Pontedera alla Bellaria basket femminile, dal Pontedera Bellaria Rugby alla Shin Yama Arashi. Ci sarà la Uisp settore ginnastica, ci sarà il Csi con i suoi gonfiabili e poi lo Spazio Nu con yoga, capoeira ecc., l’Era Volley e la Canottieri Pontedera che farà provare anche le barche.

l.b.