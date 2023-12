Il Natale del talento e della solidarietà. Lo show con protagonisti i giovani

Talento e solidarietà si tengono la mano nell’evento Telethon Christmas Show 2023 che si terrà domani pomeriggio dalle 18.30 nel palazzetto dello sport di Calcinaia con la seconda parte dello show che inizierà alle 20.30. L’evento di domani, realizzato dall’Istituto comprensivo M. L. King con il patrocinio del Comune di Calcinaia e con il sostegno di BNL Gruppo BNP Paribas, coinvolgerà oltre 350 alunni delle scuole del territorio e ha l’obbiettivo di unire l’arte con i contributi per la ricerca di malattie rare.

"Questa è la seconda edizione del Christmas Show e, dopo il successo della prima, ci aspettiamo una risposta ancora più grande dalla nostra comunità – l’augurio del sindaco di Calcinaia, Cristiano Alderigi –. Di sicuro ci saranno ragazzi di talento che hanno vinto il King Contest Show e tanti altri studenti che, di volta in volta, rivelano competenze musicali davvero sorprendenti. Ringrazio l’Istituto Comprensivo M.L. King, la direttrice artistica Barabara Ambrosini, BNL che da sempre supporta l’evento e tutti coloro soprattutto in ambito scolastico che lo hanno reso possibile: insegnanti, alunni, personale scolastico e famiglie". La referente di BNL Telethon, Cecilia Vecchiani che condurrà lo show insieme a Barbara Ambrosini ha voluto invece approfondire lo scopo benefico dell’iniziativa. "La rarità delle malattie genetiche – ha detto Vecchiani – è il motivo principale per il quale ancora oggi non vengono studiate abbastanza. Questo evento nasce proprio per contribuire allo studio e alla ricerca di queste malattie, la raccolta sarà libera, ognuno di noi può donare quanto vuole, ma tutti insieme possiamo aiutare la ricerca a fare un grande passo avanti. Lo scorso hanno abbiamo raccolto 1700 euro e naturalmente quest’anno speriamo di superarci. Vorrei sottolineare come il contributo di ognuno può essere fondamentale per la ricerca".